{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" зашел в воды Дании

Ранее Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго России Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", приближается к острову Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, находясь в районе остановки строительства трубопровода, свидетельствуют данные порталов отслеживания.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

В феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Несколько раз меняя конечные точки маршрута, судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда "Академик Черский" должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании. В воскресенье "Академик Черский" поменял конечную точку, вновь указав Находку. Далее курс был проложен до Калининграда, куда судно должно прийти 3 мая.

Трубоукладчик с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток - 2" построен на 93%.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичДанияРоссияМиллер, Алексей Борисович
Реклама на ТАСС
Глава Chevron прогнозирует, что спрос на нефть в апреле - мае достигнет "дна"
Майкл Вирт также сообщил, что Chevron сократит добычу сланца в Пермском бассейне на 125 тыс. баррелей в сутки в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС