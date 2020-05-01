Глава Chevron прогнозирует, что спрос на нефть в апреле - мае достигнет "дна"

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Спрос на нефть в мире в апреле - мае достигнет самого низкого из возможных уровня. С таким прогнозом выступил в пятницу в эфире телеканала CNBC глава и председатель совета директоров американской нефтегазовой компании Chevron Майкл Вирт.

"В первом квартале траектория [спроса на нефть] шла по наклонной вниз, ускоряясь в течение марта. Я считаю, что в апреле и мае мы увидим дно спроса", - заявил Вирт.

Chevron в пятницу опубликовала отчет за первый квартал текущего года. Выручка составила $31,5 млрд, снизившись с $35,2 млрд в первом квартале 2019 года. Чистая прибыль в эти же сроки, наоборот, возросла с $2,6 млрд до $3,6 млрд.

Пандемия вызвала сильнейшее в истории падение потребления энергоресурсов в мире. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн б/с, а в среднем во втором квартале - на 23 млн б/с. Скопившийся гигантский переизбыток нефти может заполнить все имеющиеся в мире хранилища уже в мае, если не принять срочных мер, предупреждали в ОПЕК.

Страны альянса ОПЕК+, совокупно контролирующие около 40% мировой нефтяной добычи, с 1 мая сократят ее почти на 10 млн б/с, чтобы избежать коллапса на рынке нефти. Объем ограничений беспрецедентен - каждая страна в соглашении, включая Россию, в течение мая - июня "пожертвует" примерно 20% добычи.

Сокращение добычи

Вирт в интервью агентству Bloomberg заявил, что Chevron сократит добычу сланца в Пермском бассейне на 125 тыс. баррелей в сутки в этом году.

"Мы будем проводить сокращения по широкому спектру, в основном при добыче сланца, включая Пермский бассейн", - заявил он. "Мы начинали этот год при наличии 17 буровых установок в Пермском бассейне, а теперь их только пять", - уточнил Вирт.

"Мы ожидаем сокращения на 203 б/с в мае в Пермском бассейне и примерно такого же показателя в июне. Возможно, в июне сокращение будет более значительным", - заметил глава Chevron. Он, как уточняет агентство, допустил снижение добычи сланца в этом бассейне на 125 тыс. б/с по итогам текущего года.

Exxon Mobil, как пишет Bloomberg, предполагает сократить добычу в этом бассейне, который простирается от запада штата Техас до штата Нью-Мексико, на около 100 тыс. б/с в этом году.

Chevron - одна из крупнейших компаний, работающих в Пермском бассейне, центре сланцевой добычи в США. В 2018 году добыча на активах компании в этом регионе выросла на 70%. С 2015 по 2018 годы уровень затрат компании на разработку сланцевых активов снизился на 40%.