Кабмин утвердил правило "третий лишний" для госзакупок некоторых товаров

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правило "третий лишний" при госзакупках ряда промышленных товаров, в том числе патронов и боеприпасов, спортивного оружия, музыкальных инструментов и химических веществ. Соответствующее постановление, подписанное 30 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Как говорится в документе, при госзакупках вошедших в перечень товаров следует отклонять все заявки из иностранных государств в случае, если подано не менее двух предложений на поставку товаров из стран Евразийского экономического союза.

При этом производители, значащиеся в этих заявках, не должны входить в одну группу.

В перечень товаров вошло 174 позиции, в том числе подгузники, тетради и папки, красители, спирты и ряд химических веществ, азотные ,фосфорные и калийные удобрения, моющие средства, кремы, присадки к топливу, шины, огнестрельное спортивное оружие с нарезным стволом, патроны и боеприпасы, лифты, детские коляски, пианино, гитары и ряд других музыкальных инструментов. При этом постановление не касается закупок спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для спорта высших достижений.