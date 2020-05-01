Трамп подписал указ об обеспечении безопасности системы электроснабжения США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об обеспечении безопасности системы электроснабжения страны и, в частности, ее защите от кибератак. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Настоятельно необходимо обеспечить защиту энергосистемы от иностранных угроз", - заявил в связи с подписанием указа министр энергетики США Дэн Бруйетт. Он подчеркнул, что указ "значительно сократит способность иностранных противников наносить удары по критически важной инфраструктуре электроэнергетики" государства.

В самом Минэнерго сообщили журналистам, что указ направлен непосредственно на процесс укрепления энергосистемы. Кроме того, отметили в министерстве, этот шаг приведет к тому, что в стране начнут производить оборудование, которое ранее закупалось за рубежом.

Суть указа

В ведомстве подчеркнули, что ранее постановления правительства предписывали приобретать оборудование для энергосистем "по самым низким ценам, эту уязвимость могли использовать злонамеренно". Теперь же участникам тендеров будет уделяться больше внимания. Так, указ блокирует закупки США определенного оборудования для энергосистем у организаций, представляющими угрозу национальной безопасности страны. Он обязывает министра энергетики при поддержке со стороны разведки и Минобороны определять эти стороны и устанавливать критерии ограничения проведения сделок с ними. Трамп также создал новую группу по проведению закупок для инфраструктуры электроэнергетики страны.

К оборудованию иностранного производства, на которое распространяются ограничения, относятся трансформаторы, конденсаторы и измерительные приборы. По мнению агентства Reuters, указ "может препятствовать некоторым поставкам из Китая и России". При этом в самом документе не указаны конкретные страны или компании.

Кроме того, как отмечается в указе, президент ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации "в связи с угрозой для системы энергоснабжения" страны. Режим ЧС позволяет убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту. До 1976 года глава государства мог вводить его на любой срок и по любой причине, которая, по его мнению, угрожала национальной безопасности страны. Затем введение режима было регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях. За это время общенациональный режим ЧС вводился на территории США более полусотни раз.