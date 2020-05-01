{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

Предприниматель также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество. Соответствующая запись размещена в пятницу в Twitter Маска.

"Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома", - объявил он. Какие-либо пояснения или подробности отсутствуют.

Маск также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla. Котировки ценных бумаг этого предприятия в пятницу снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07.

Согласно опубликованному 23 апреля докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies, с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года глава компаний Tesla и SpaceX стал богаче на $5 млрд. Одной из причин этого стал выпуск Tesla аппаратов искусственной вентиляции легких.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $39,7 млрд. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира. Маск, помимо Tesla, возглавляет также компанию SpaceX. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.

Теги
СШАМаск, Илон
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ФРС считают длительную борьбу с COVID-19 нынешним способом губительной для экономики США
Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард назвал политику временной остановки предприятий промышленности и услуг "слепым инструментом, отражающим один подход на все случаи" жизни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС