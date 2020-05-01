Будущую трассу Москва - Казань внесли в федеральный перечень автомобильных дорог

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Будущая скоростная автотрасса М-12 "Москва - Казань", которая должна стать частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", внесена в федеральный перечень автомобильных дорог. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения внесена позиция М-12 "строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань".

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд руб. При этом сообщалось, что госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков.