Поставку газа в Китай с якутского месторождения Чаянда не приостановили из-за карантина

ЯКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Эксплуатирующая организация Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения - ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - сформировала на ключевом объекте предприятия, находящемся на карантине из-за коронавируса, "чистую зону", в которой ведется добыча, подготовка и подача газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме. Об этом говорится в официальном сообщении ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил принять все меры, чтобы не допустить распространения инфекции на Чаяндинском месторождении, где с 17 апреля введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на наличие инфекции всех проживающих и работающих на месторождении. В настоящее время 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

"В специально созданном закрытом контуре есть все необходимые бытовые условия, включая средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Это позволяет дежурному персоналу, обеспечивающему бесперебойность технологического процесса, не покидать "чистую зону", работать полностью автономно и не вступать в дополнительные контакты. Производственные подразделения ведут добычу, подготовку и подачу газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме", - говорится в сообщении компании.

Бесперебойную работу так называемой "чистой зоны" месторождения обеспечивают 50 работников Чаяндинского нефтегазопромыслового управления. Еще 55 человек работают на территории приемо-сдаточного пункта, с которого подготовленная нефть подается в нефтепровод ВСТО.

Чаяндинское месторождение находится на юго-западе Якутии и является ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", по которому газ с 2019 года поставляется в Китай.