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Онлайн-продуктами для бизнеса в Москве воспользовались более 21 тыс. раз

У пользователей портала mbm.mos.ru популярны услуги "Законодательный бизнес-дайджест" и "Консультация", а также сервисы "Проверка контрагентов" и "Формирование налоговой декларации по УСН"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Онлайн-продукты на портале mbm.mos.ru потребовались представителям бизнеса с начала года более 21 тысячи раз. Самыми востребованными оказались программы "Онлайн-академия МБМ" и "Индивидуальная траектория развития", сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"На портале сейчас доступно больше 20 онлайн-услуг, сервисов и программ дистанционного обучения. Они упрощают многие бизнес-процессы, помогая москвичам в открытии и ведении своего дела. Мы видим их востребованность и продолжим их развивать", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Также популярны услуги "Законодательный бизнес-дайджест" и "Консультация", сервисы "Проверка контрагентов" и "Формирование налоговой декларации по УСН".

"Помимо городских сервисов и услуг выстраивается и сеть коммерческих онлайн-продуктов. Уже сейчас на портале mbm.mos.ru можно выбрать выгодное предложение от банка для расчетно-кассового обслуживания и подать заявку на открытие счета, познакомиться с возможностями бухгалтерских, маркетинговых и закупочных сервисов", - приводятся слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Чтобы воспользоваться коммерческими онлайн-сервисами, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете и перейти в раздел "Полезные инструменты для бизнеса от партнеров".

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