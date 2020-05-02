CNN: iPhone смогут распознавать наличие маски на лицах владельцев

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Смартфоны американской компании Apple "научатся" определять наличие маски на лице владельца при попытке разблокировать устройства с помощью технологии распознавания лица Face ID. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Владельцы смартфонов iPhone в условиях пандемии нового коронавируса столкнулись с проблемой, при которой гаджеты перестали "узнавать" их с маской на лице. В самой компании некоторое время назад уточнили, что Face ID изначально не предназначалась для распознавания лиц в масках. "Face ID создана, чтобы воспринимать видимую часть ваших глаз, носа и рта", - указали в Apple, подчеркнув, что смартфоны можно разблокировать и с помощью пароля.

Однако, как подчеркивает CNN, многие пользователи испытывают неудобство в связи с тем, что клавиши для набора секретного кода, разблокирующего устройство, появляются на его экране лишь после нескольких неудачных попыток смартфона отсканировать лицо владельца. По данным телекомпании, Apple намерена исправить эту проблему в новой версии операционной системы iOS, которая может стать доступна в скором времени.

Ожидается, что разработчики добавят в iPhone функцию распознавания наличия маски на лице пользователя. Это не избавит владельцев устройств от необходимости вводить цифровой код, но позволит им тратить на это мероприятие намного меньше времени. Предполагается, что как только смартфон "заметит" защитное средство на лице пользователя, ему будет предложено с помощью "смахивания" (свайпа) снизу вверх активировать кнопки для ввода пароля.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в начале апреля рекомендовали американцам защищать лицо тканевым масками. Во многих штатах местные власти в обязательном порядке предписали жителям надевать эти средства защиты при посещении магазинов, аптек и других мест возможного скопления людей.