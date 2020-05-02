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Инновационный кластер Москвы создал онлайн-биржу для поиска производителей-подрядчиков

На платформе пока представлены три направления - металлообработка, фармацевтика и приборостроение. В скором времени к ним добавятся легкая промышленность и 3D-печать

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Московский инновационный кластер запустил новую платформу для бизнеса, которая позволит находить подрядные организации для увеличения производства вместо расширения собственных мощностей предприятий. Об этом сообщили в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"Сервис является некоммерческим и позволяет предпринимателям и новаторам размещать малые и крупные заказы на контрактное производство либо выступать в качестве производственной площадки для их реализации. Благодаря автоматизированному процессу оформления заявки можно найти все доступные компании страны вне зависимости от их размера, что существенно экономит время и ресурсы", - приводят в сообщении слова главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Сейчас на платформе "Биржа контрактного производства" предпринимателям доступны три направления - металлообработка, фармацевтика и приборостроение. В ближайшее время к ним добавятся легкая промышленность и 3D-печать. Пользователи могут обмениваться юридическими документами онлайн, используя электронную подпись, есть также доступ к сервису факторинга, позволяющий работать на условиях отсрочки платежа.

Чтобы получать заказы через онлайн-сервис, нужно зарегистрироваться и указать информацию о доступном оборудовании, направление деятельности и перечень выполняемых работ, отмечается в сообщении. "Биржа контрактного производства" открывает новые возможности для предпринимателей, в особенности для малого и среднего бизнеса. Теперь для решения производственных задач им не нужно расширять свои мощности, а можно найти исполнителя через сервис платформы кластера", - приводят в сообщении слова руководителя фонда "Московский инновационный кластер" Анатолия Валетова.

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - это специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу ИТ-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.

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