Объем продаж магазина duty free в Санье за шесть лет превысил $6,2 млрд

САНЬЯ /Китай/, 2 мая. /ТАСС/. Магазин беспошлинной торговли в городе-курорте Санья в южной китайской провинции Хайнань за шесть лет работы реализовал 54,4 млн единиц продукции на общую сумму 43,74 млрд юаней (около $6,2 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Данный магазин, официальное название которого - "Международный город беспошлинной торговли", является не только самым крупным в провинции, но и одним из крупнейших в мире: его площадь достигает 120 тыс. кв. м, там представлено более 300 мировых брендов. По информации издания, объемы продаж в нем достигают порядка 80% от общей выручки сети duty free на острове Хайнань.

Как подчеркивается в сообщении, продажам содействует развитие Саньи в качестве курорта мирового класса: власти города работают над реализацией новых туристических продуктов, развитием новых направлений туризма, что положительно сказывается на конкурентоспособности местной туротрасли. Немалую роль, отмечает "Хайнань жибао", также играет проведение в городе культурных и спортивных мероприятий мирового уровня. В разные годы Санья принимала финал международного конкурса красоты "Мисс мира", Международный кинофестиваль острова Хайнань и кругосветную регату Clipper Round the World Yacht Race.

В планах властей, как пишет газета, дальнейшее развитие туризма, в частности яхтенного, а также продвижение еще более открытой политики беспошлинной торговли и проведение мероприятий, направленных на стимулирование потребления.

20 апреля 2011 года Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов duty free на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. Посетители могут осуществлять покупки без уплаты пошлин на сумму до 30 тыс. юаней (около $4,24 тыс.) в год.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тысячи км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов.