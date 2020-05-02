{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем продаж магазина duty free в Санье за шесть лет превысил $6,2 млрд

Площадь магазина достигает 120 тыс. кв. м

САНЬЯ /Китай/, 2 мая. /ТАСС/. Магазин беспошлинной торговли в городе-курорте Санья в южной китайской провинции Хайнань за шесть лет работы реализовал 54,4 млн единиц продукции на общую сумму 43,74 млрд юаней (около $6,2 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Данный магазин, официальное название которого - "Международный город беспошлинной торговли", является не только самым крупным в провинции, но и одним из крупнейших в мире: его площадь достигает 120 тыс. кв. м, там представлено более 300 мировых брендов. По информации издания, объемы продаж в нем достигают порядка 80% от общей выручки сети duty free на острове Хайнань.

Как подчеркивается в сообщении, продажам содействует развитие Саньи в качестве курорта мирового класса: власти города работают над реализацией новых туристических продуктов, развитием новых направлений туризма, что положительно сказывается на конкурентоспособности местной туротрасли. Немалую роль, отмечает "Хайнань жибао", также играет проведение в городе культурных и спортивных мероприятий мирового уровня. В разные годы Санья принимала финал международного конкурса красоты "Мисс мира", Международный кинофестиваль острова Хайнань и кругосветную регату Clipper Round the World Yacht Race.

В планах властей, как пишет газета, дальнейшее развитие туризма, в частности яхтенного, а также продвижение еще более открытой политики беспошлинной торговли и проведение мероприятий, направленных на стимулирование потребления.

20 апреля 2011 года Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов duty free на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. Посетители могут осуществлять покупки без уплаты пошлин на сумму до 30 тыс. юаней (около $4,24 тыс.) в год.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тысячи км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%
По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, оно составило 2,5 млн тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС