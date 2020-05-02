Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн. Об этом сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В целом объем нефтепереработки в апреле вырос на 1,1% - до 22 млн тонн.

Всего за первые четыре месяца 2020 года производство бензина в РФ сократилось на 2,2% - до 12,7 млн тонн, производство дизельного топлива увеличилось на 7,8%, до 27,5 млн тонн. В целом объем нефтепереработки за 4 месяца 2020 года в России вырос на 3,3%, до 95,4 млн тонн.

Добыча нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле увеличилась на 0,9% - до 46,447 млн тонн. С начала года добыча выросла на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 186,8 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" с начала года снизила добычу на 1,1% - до 71,4 млн тонн, в апреле показатель снизился на 2,2% - до 17,5 млн тонн. Добыча "Лукойла" за четыре месяца выросла на 0,6% - почти до 27,3 млн тонн (в апреле рост на 2% - до 6,9 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в январе-апреле нарастил добычу на 1,7% - до 20,5 млн тонн (в апреле прирост достиг 6,6% - до 5,3 млн тонн). "Газпром нефть" за четыре месяца добыла 20,5 млн тонн, что на 5% выше показателя годом ранее (в апреле добыча выросла на 10,5% - до 5,4 млн тонн).

Добыча "Татнефти" в январе-апреле упала на 4,9% - до 9,3 млн тонн, в апреле добыча упала на 17,6% - до 1,99 млн тонн. Добыча нефти и конденсата у "Новатэка" с начала года составила 3,9 млн тонн (снижение на 0,3%), в апреле снижение добычи составило 4,4% - до 0,94 млн тонн. "Русснефть" с начала года увеличила добычу на 1,2% - до 2,4 млн тонн, а в апреле прирост составил 0,7% - до 0,58 млн тонн.

Операторы соглашений о разделе продукции сократили добычу за четыре месяца на 3,5% - до 4,95 млн тонн, при этом в апреле их добыча снизилась на 3,9% - до 1,25 млн тонн.

Прочие недропользователи с начала года увеличили добычу нефти и конденсата на 6,4% - до 22,9 млн тонн, а в апреле рост составил 6% - до 5,6 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в январе - апреле 2020 года составил 86,308 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

При этом в апреле поставки российской нефти за рубеж снизились на 0,3% - до 22,2 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе - апреле вырос на 2,2% - до 83,8 млн тонн, объем поставок в ближнее зарубежье упал на 57,6% - до 2,5 млн тонн. Транзит нефти за отчетный период снизился на 8,2% и составил 5,9 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - апреле поставлено 96,9 млн тонн нефти, что на 2,9% больше, чем годом ранее. В апреле поставки выросли на 1,2% - до 22,5 млн тонн.

Добыча угля

Добыча угля в России в апреле 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем апреля прошлого года на 8,3% - до 32,6 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок за отчетный период упали на 7,8% - до 12,7 млн тонн. Экспорт угля в апреле снизился на 12,3% - до 14,67 млн тонн, импорт - на 1,9% - до 1,8 млн тонн.

В январе - апреле 2020 года добыча угля сократилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 131,43 млн тонн. Поставки на внутренний рынок снизились на 7,5% - до 59 млн тонн, экспортные поставки упали на 9,9% - до 55,93 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе - апреле 2020 года составила: СУЭК - 36,4 млн тонн угля (рост на 2,1%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 12,74 млн тонн (снижение на 11,7%), ХК "СДС-Уголь" - 6,2 млн тонн (минус 27,7%), "Востсибуголь" - 4,94 млн тонн (минус 5,8%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 3,65 млн тонн (плюс 81%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 1,97 млн тонн (плюс 11,6%). Распадская угольная компания на площадке в Новокузнецке снизила добычу на 19,7%, до 3,12 млн тонн, на площадке в Междуреченске - на 22,8%, до 3,97 млн тонн.