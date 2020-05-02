{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доходы от туризма китайского города Санья в 2019 году выросли на 39,3%

Они достигли $810 млн

САНЬЯ /Китай/, 2 мая. /ТАСС/. Доходы туристической отрасли курортного города Санья в южной китайской провинции Хайнань по итогам прошлого года выросли на 39,3%, до $810 млн. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как передает издание со ссылкой на местные власти, в этом году Санья продолжит содействовать интернационализации туристической отрасли, созданию совместных турагентств с привлечением иностранного капитала, углублению сотрудничества с зарубежными туроператорами и средствами массовой информации. По данным газеты, к настоящему времени создано по меньшей мере 10 центров продвижения Саньи за рубежом, главная задача которых - популяризация туристической отрасли курорта и развитие въездного туризма.

Как отмечает "Хайнань жибао", для привлечения иностранных гостей в городе совершенствуется сфера услуг, в частности развивается сфера общественного питания, консультационные услуги на нескольких языках, в том числе на английском и русском. В 2017 году было также запущено специальное мобильное приложение "Комфортное путешествие по Санье", в котором содержится информация о туристических достопримечательностях города, кафе, ресторанах, отелях, местах отдыха и развлечений.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тысячи км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов, доходы туристической отрасли провинции выросли на 11%, до 105 млрд юаней (около $14,89 млрд).

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%
По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, оно составило 2,5 млн тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС