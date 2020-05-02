Доходы от туризма китайского города Санья в 2019 году выросли на 39,3%

САНЬЯ /Китай/, 2 мая. /ТАСС/. Доходы туристической отрасли курортного города Санья в южной китайской провинции Хайнань по итогам прошлого года выросли на 39,3%, до $810 млн. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как передает издание со ссылкой на местные власти, в этом году Санья продолжит содействовать интернационализации туристической отрасли, созданию совместных турагентств с привлечением иностранного капитала, углублению сотрудничества с зарубежными туроператорами и средствами массовой информации. По данным газеты, к настоящему времени создано по меньшей мере 10 центров продвижения Саньи за рубежом, главная задача которых - популяризация туристической отрасли курорта и развитие въездного туризма.

Как отмечает "Хайнань жибао", для привлечения иностранных гостей в городе совершенствуется сфера услуг, в частности развивается сфера общественного питания, консультационные услуги на нескольких языках, в том числе на английском и русском. В 2017 году было также запущено специальное мобильное приложение "Комфортное путешествие по Санье", в котором содержится информация о туристических достопримечательностях города, кафе, ресторанах, отелях, местах отдыха и развлечений.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тысячи км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов, доходы туристической отрасли провинции выросли на 11%, до 105 млрд юаней (около $14,89 млрд).