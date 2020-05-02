Доходы главы правительства Кабардино-Балкарии удвоились за год

НАЛЬЧИК, 2 мая. /ТАСС/. Глава правительства Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Алий Мусуков заработал более 2,4 млн рублей в 2019 году, что вдвое больше, чем годом ранее. Это следует из декларации о доходах, которая опубликована на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, доход Мусукова в 2019 году превысил 2,448 млн рублей (1,240 млн в 2018 году). Его жена, как и годом ранее, ничего не заработала, супруги владеют квартирой площадью 147 кв. м.

Больше всех в правительстве Мусукова зарабатывает министр транспорта и дорожного хозяйства Аслан Дышеков, доход которого превысил 4,155 млн рублей. Меньше всех - 859 тыс. рублей заработал министр цифрового развития Ислам Ашхотов.

Декларацию о доходах обнародовали и депутаты парламента Кабардино-Балкарии. Так, спикер заксобрания региона Татьяна Егорова заработала в 2019 году 1,676 млн рублей, что на 128 тыс. больше, чем годом ранее. Ее супруг заработал 2,231 млн рублей - на 108 тыс. меньше, чем в 2018 году. Они совместно владеют двумя домами площадью 171,9 и 119,6 кв. м, а также двумя земельными участками общей площадью 1 260 кв. м.

Декларация о доходах главы КБР Казбека Кокова пока не обнародована.