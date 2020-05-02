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В Карачаево-Черкесии объем производства сельхозпродукции вырос в I квартале на 6,8%

Стоимость произведенной продукции составила почти 4,3 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 2 мая. /ТАСС/. Объем сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесии за первый квартал 2020 года составил более 4,2 млрд рублей, что на 6,8% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-марте 2020 года, по предварительной оценке, составил 4,26 млрд рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства к январю-марту 2019 года - 106,8%", - говорится в сообщении.

По данным статистики, поголовье крупного рогатого скота стало за это время меньше на 1%. Однако по отдельным видам животных есть прирост. Так, коров стало больше на 4,2%, овец и коз - на 2,2%.

Как пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики, росту объема производства продукции сельского хозяйства по итогам первого квартала способствовало увеличение сразу нескольких показателей в сфере мясомолочного комплекса. "Наблюдается увеличение производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Так, производство мяса увеличилось на 101,4 % (11,1 тыс. тонн), молока на 104,5% (37,9 тыс. тонн). Основная доля продукции сельского хозяйства в январе-марте 2020 года от общего объема производится в личных подсобных хозяйствах населения - 46,8 %, крестьянско-фермерских хозяйствах - 24,2 %, сельхозорганизациях - 29%", - рассказали в министерстве.

Ранее глава региона Рашид Темрезов на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полпреда президента в СКФО Юрия Чайки сообщал, что объем производства продукции сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии по итогам 2019 года составил более 33 млрд рублей, что на 12% больше в сравнении с предыдущим годом. Он также отмечал, что в 2019 году на поддержку предприятий агропромышленного сектора республики было направлено около 1 млрд рублей средств господдержки.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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