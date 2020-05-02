Фитнес-индустрия подготовила список мер по безопасному открытию клубов после пандемии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии России подготовила для Роспортребнадзора необходимый список мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны после снятия ограничений. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Совместно с игроками рынка мы сформировали список мер по безопасности и гигиене, необходимых для открытия фитнес-клубов страны", - приводятся в сообщении слова президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) Ольги Киселевой.

По мнению игроков рынка, необходимо организовать соблюдение дистанции в 1,5 м между занимающимся методом расстановки оборудования и нанесения разметки в студиях групповых занятий; предоставить дополнительную бесплатную заморозку контрактов сроком до трех месяцев клиентам из групп риска: беременным, людям старше 65 лет, клиентам, обратившимся с заявлением о приостановке контракта в этот период по причине состояния здоровья. Также возможно требование от клиентов справок о состоянии здоровья, но решение об этом должны принимать государственные органы, поскольку получение подобных справок приведет к росту обращений в медучреждения. Кроме того, как считают в Ассоциации фитнеса, требуется проведение генеральной уборки помещений с применением особых дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (респираторами, влагонепроницаемыми перчатками, защитными очками, защитными масками и т. д.), организация входного фильтра с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками респираторных инфекций. Также нужно уточнять состояние здоровья сотрудников и лиц проживающих с ними, проводить сбор информации о возможных контактах с больными лицами и лицами, вернувшимися из других стран.

Как отмечается в письме, при организации входного контроля требуется обеспечение закупки необходимого количества бесконтактных термометров, постоянное дежурство персонала для проведения бесконтактный термометрии посетителей, выявления лиц с ухудшением состояния здоровья и недопущения их для посещения объекта и отправления их медучреждения по месту жительства для диагностики и дальнейшего лечения.

Среди других мер, предлагаемых отраслью, организация при входе мест обработки рук кожным антисептиками; обеспечение проведения профилактической дезинфекции, в частности, обработка каждый час тренажеров и дверных ручек, санитарных узлов и вспомогательных помещений несколько раз в день; обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением сотрудников и клиентов клуба с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторами, разрешенными для применения в присутствии людей; проведение производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных инструментальных исследований в т. ч. в бассейнах - исследований органолептических, на остаточное содержание обеззараживающих реагентов, на основные микробиологические показатели и т. д.

"Эти меры сократят количество посещений фитнес-клуба, что нанесет определенный ущерб экономике клубов, но позволит приступить к работе, обеспечить занятость персонала, удержать костяк клиентской базы продержаться до конца эпидемии", - считает Киселева.