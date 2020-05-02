"Татнефть" объяснила падение добычи нефти в апреле выполнением сделки ОПЕК+

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Татнефть" начала сокращать добычу нефти в апреле, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+, сообщили ТАСС в компании. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, производство нефти в компании в апреле снизилось почти на 18% год к году - до 1,99 млн тонн.

Как говорится в комментарии "Татнефти", компания начала снижать добычу в апреле, "не дожидаясь начала сделки ОПЕК +". Такие действия позволят "нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть", считают в компании.

"В то же время с учетом значительного фонда скважин, существенной ресурсной базы, опыта и технологий управления запасами сокращение добычи не приведет к снижению потенциала по росту в будущем. Компания сохраняет возможности по быстрому восстановлению добычи при соответствующих рыночных условиях", - сообщили в "Татнефти".

Оперативные данные компании по добыче совпадают со статистикой ЦДУ ТЭК. За период с начала года компания снизила добычу нефти на 5% - до 9,3 млн тонн.

Как сообщается на сайте компании, с начала года "Татнефть" построила 225 новых скважин против 148 годом ранее.

В апреле нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" увеличил переработку на 6% по сравнению с мартом этого года - до 1,23 млн тонн. С начала года объем переработки составил до 4,38 млн тонн.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.