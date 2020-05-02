Ростех произвел 450 тыс. костюмов для медиков

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Корпорация "Росхимзащита" Ростеха произвела более 450 тыс. защитных костюмов для медиков и начала поставки регионам, а в мае будет производить 150 тыс. костюмов в сутки, сообщили в госкорпорации.

"В настоящий момент объем суточного производства превышает 90 тыс. защитных костюмов в сутки. Этот показатель планируется увеличить до 150 тыс. уже в мае - такая задача поставлена государством", - приводятся в сообщении госкорпорации слова заместителя генерального директора Ростеха Максима Выборных.

Регистрационное удостоверение на комплекты защитной одежды для медиков было получено 20 апреля, отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей. Как уточнили в Ростехе, костюмы изготавливаются из композитного нетканого материала c фильтрующим слоем, который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов.

В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы. Контракты на поставку уже заключены с 12 регионами: Приморским и Ставропольским краями, Коми, Хакасией, Санкт-Петербургом, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Рязанской, Сахалинской и Тамбовской областями.

"Костюмы, разработанные корпорацией "Росхимзащита", изготавливаются по ее заказу крупными швейными фабриками. В настоящий момент в производстве задействованы 15 предприятий. Они производят более 90 тыс. костюмов в сутки, при этом объемы постоянно наращиваются. Заказчиками выступают все субъекты РФ", - отмечает Ростех.

Ранее сообщалось, что "Росхимзащита" также приступила к производству изолирующего противовирусного комбинезона, обеспечивающего гарантированную защиту и от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей).