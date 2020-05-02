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Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

По данным CNBC и CNN, в компании никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, понесла убытки почти на $50 млрд в первом квартале из-за последствий распространения коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованная в субботу корпоративная отчетность.

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По итогам трехмесячного периода, который завершился 31 марта, чистые убытки Berkshire Hathaway составили $49,7 млрд. За такой же период в прошлом году прибыль компании оценивалась в $21,7 млрд. Как отмечают телеканалы CNBC и CNN, в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.

Представители холдинга констатировали, что в течение первого квартала имело место "быстрое распространение вируса по миру". "Меры, принятые властями и частным бизнесом для борьбы с его распространением, оказали значительное влияние на нашу работу в марте. Они, вероятно, окажут негативное воздействие на все наши операции во втором квартале, хотя степень этого может варьироваться", - констатируется в документе.

Berkshire Hathaway владеет крупными пакетами акций в десятках компаний. В их числе ведущие американские авиакомпании, банки, производители техники. Распространение вируса нанесло серьезный ущерб экономике США и привело к значительному снижению курса акций многих компаний.

Баффет, согласно последним оценкам агентства Bloomberg, занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $72 млрд. С начала этого года оно сократилось примерно на $17 млрд.

Теги
СШАБаффетт, Уоррен
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