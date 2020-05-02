Парфенчиков: строительство нового аэровокзала под Петрозаводском практически завершилось

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 мая. /ТАСС/. Строительство одного из ключевых объектов федеральной программы развития Карелии до 2020 года - вокзала аэропорта Петрозаводск - подходит к концу, основной объем работ подрядчик выполнил. Об этом в субботу у себя на странице "Вконтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Строительство нового аэровокзального комплекса в Бесовце практически завершено. Остались последние штрихи, затем предстоит процедура сдачи объекта. Однако основной объем работ уже выполнен", - говорится в сообщении.

Строительством здания аэровокзала в деревне Бесовец в 26 км от Петрозаводска занимается ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". Специалисты военного предприятия отремонтировали взлетно-посадочную полосу, смонтировали радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, что позволит принимать самолеты, в том числе воздушные суда тяжелого типа, круглосуточно при любых погодных условиях. До конца 2020 года в аэропорту также появится современный командно-диспетчерский пункт, обновится склад горюче-смазочных материалов.

"В результате мы получим современный аэропорт, который с гордостью сможем называть воздушными воротами в Карелию", - отметил Парфенчиков.

Сдать новый транспортный объект должны до 15 августа 2020 года, начать принимать пассажиров аэровокзал с пропускной способностью 300 человек в час начнет с 1 октября. Стоимость проекта составила почти 818 млн рублей.

Аэропорт Петрозаводска - единственный в Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Из аэропорта установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, а в летнее время из аэропорта можно улететь в Симферополь, Сочи и Анапу. Весной 2020 года планировался запуск первого международного рейса до Хельсинки, но начало авиасообщения отменилось из-за пандемии коронавируса.