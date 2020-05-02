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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Мордовии оценивают потери бюджета во время пандемии в 4,7 млрд рублей

Глава республики поручил правительству реализовать меры по поддержке экономического сектора, оказав максимальную помощь представителям малого и среднего предпринимательства

ТАСС, 2 мая. Власти Республики Мордовия оценивают потери консолидированного бюджета в текущем году в 4,7 млрд рублей из-за снижения экономической активности в условиях ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики, распространенном в субботу.

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"По предварительным подсчетам потери консолидированного бюджета в 2020 году оцениваются в 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Глава республики Владимир Волков поручил правительству реализовать меры по поддержке экономического сектора, оказав максимальную помощь представителям малого и среднего предпринимательства. "Действующие у нас меры поддержки должны без излишнего формализма, очень оперативно, дойти до представителей бизнеса, работать нужно с каждым индивидуально", - приводятся в сообщении слова Волкова.

Оценочный объем поддержки предпринимателей составит боле 3 млрд рублей.

Кроме того, глава республики отметил, что необходимо определить источники, которые позволят региону исполнить все социальные обязательства.

В Республике Мордовия зарегистрировано 765 случаев заражения коронавирусом. После выздоровления выписаны 97 человек, трое умерли.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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