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"Аэрофлот" разрешил покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда для всех граждан РФ

Ранее такие билеты могли получить только определенные категории населения

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда в Москву всем гражданам РФ. Ранее субсидируемые билеты на этом направлении могли получить только определенные категории населения: пассажиры до 23 лет, женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответсвенно, инвалиды и др.

"Аэрофлот вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград - Москва. Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" уточнил, что стоимость авиабилета в одну сторону составит 3,8 тыс. рублей.

Теги
РоссияКалининградская область
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