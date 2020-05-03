Кабмин поднял авансы по госконтрактам до 50% в рамках мер поддержки экономики

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении авансов по госконтрактам с 30% до 50%. Документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ранее ограничение по размеру авансов составляло 30% от суммы контракта. Решение о его увеличении, принятое в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, было утверждено правительством 16 апреля.