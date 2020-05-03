Кабмин изменил методику расчета субвенций регионам на жилье ветеранам и инвалидам

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в некоторые акты правительства по вопросам предоставления субвенций из федерального бюджета субъектам на жилье для инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидами. Документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"По новым правилам в расчет будет браться утверждаемая Минстроем России для каждого региона рыночная стоимость 1 кв. м жилья на III квартал года, предшествующего тому, на который выделяется финансирование, а также индекс-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития России по виду экономической деятельности "Строительство", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что до этого средства на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей с детьми-инвалидами распределялись без учета инфляции, что затрудняло решение жилищного вопроса этих категорий населения.