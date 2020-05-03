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Предприятия Подмосковья выпускают ежедневно свыше 600 тыс. масок

В регионе за месяц их стали производить вдвое больше

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Объем производства медицинских масок в Подмосковье увеличился в два раза за последний месяц и составил свыше 600 тыс. в день, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

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"В Подмосковье ежедневно выпускают 620 тыс. масок. Всего за месяц объем производства увеличен в два раза. Этого удалось достичь благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на легкой промышленности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день в регионе изготовлением масок занимаются 14 предприятий. "Они работают в три смены, закупают дополнительное оборудование", - отметили в пресс-службе. Кроме того, о готовности перепрофилировать производство в ближайшее время заявили еще девять компаний.

В пресс-службе добавили, что власти Подмосковья проработали вопрос с поставкой необходимого количества дополнительного сырья для производства. "Для предприятий, которые их изготавливают, увеличен размер субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 80%. В некоторых муниципалитетах организована работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и ателье к пошиву масок. Это позволяет не только обеспечить средствами индивидуальной защиты местные больницы, но и сохранить рабочие места", - отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аптеки региона обеспечены медицинскими масками.

С 12 мая пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обяжут носить маски и респираторы. За нарушение этого правила граждане могут быть оштрафованы на 4 тыс. руб. в соответствии с подмосковным КоАП.

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