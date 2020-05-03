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Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" пришвартовался в Калининграде

По дороге в Калининград судно прошло мимо острова Борнхольм с севера от него

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", пришел в порт Калининграда и бросил якорь, свидетельствуют данные порталов отслеживания.

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В феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Несколько раз меняя конечные точки маршрута, судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до Порт-Саида в Египте, куда "Академик Черский" должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании. В воскресенье "Академик Черский" поменял конечную точку, вновь указав Находку. Далее курс был проложен до Калининграда.

По дороге в Калининград судно прошло мимо острова Борнхольм с севера от него. 30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Трубоукладчик с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток - 2" построен на 93%.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

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