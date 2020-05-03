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Пандемия коронавируса нового типа

"Эвалар" ограничил производство из-за вспышки коронавируса на предприятии

Инфекцию выявили у десяти работников, значительную часть сотрудников производственных цехов отправили в оплачиваемые отпуска до 18 мая

БАРНАУЛ, 3 мая. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Эвалар", на производстве которой в Бийске Алтайского края у десяти человек был выявлен коронавирус, остановила все производство, кроме выпуска антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов, сообщила в воскресенье пресс-служба компании.

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Как сообщили ТАСС в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, коронавирус был выявлен у десяти человек на предприятии "Эвалара". Предприятие продолжает работу, контактировавшие с зараженными были отправлены на самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.

"Чтобы сократить контакты внутри предприятия, значительная часть сотрудников производственных цехов отправлена в оплачиваемые отпуска на период с 1 по 18 мая, работают только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов. Для работающих сотрудников ужесточен входной медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении со ссылкой на исполнительного директора ЗАО "Эвалар" Владимира Хлунова.

Сообщается, что неделю назад одна из сотрудниц компании прошла тестирование на коронавирус после получения положительного теста ее мужем. У женщины подтвердилась бессимптомная форма коронавируса. После этого были проведены тесты у контактировавших с ней работников компании. У десяти человек была выявлена бессимптомная форма коронавируса, они направлены на карантин.

Согласно нормативным документам Минпромторга, ЗАО "Эвалар" относится к предприятиям жизнеобеспечения, которые должны гарантировать бесперебойное производство. На сегодня в Алтайском крае подтверждено 498 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 47 за последние сутки. В Бийске, где находятся производственные мощности "Эвалара", выявлено в общей сложности 43 случая.

Фармкомпания "Эвалар" основана в 1991 году. Производственные мощности расположены в наукограде Бийске Алтайского края. Лекарственный портфель "Эвалара" насчитывает 27 торговых наименований. Компания производит БАДы, различные лекарственные препараты, витамины и антисептики; экспортирует продукцию растительного происхождения в 25 стран.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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