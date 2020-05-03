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Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в аптеках нет

По словам главы Минпромторга, запас масок составляет около 20 млн штук

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Дефицита медицинских масок и антисептических средств в российских аптеках не наблюдается, запас масок составляет около 20 млн штук. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"В торговой сети на сегодняшнее утро остатки - 20 млн масок. То есть не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь - дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики", - сказал он.

Как уточняет Минпромторг, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Еще 105 млн масок было поставлено из Китая.

Продажи антисептиков в апреле выросли более чем в пять раз относительно аналогичного периода прошлого года, а в Москве - в 12 раз.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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