Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ.

"Стоимость материала СМС, из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз - до 1,5 тыс. рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса", - сообщили в госкорпорации.

Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.

Накануне Ростех сообщил, что входящая в госкорпорацию "Росхимзащита" произвела более 450 тыс. защитных костюмов для медиков и начала поставки регионам, в мае будет производить 150 тыс. костюмов в сутки. Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей. Как уточнили в Ростехе, костюмы изготавливаются из композитного нетканого материала c фильтрующим слоем, который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов.

"На текущий момент "Росхимзащита" (входит в Ростех) закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья, распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы в соответствии с поступающими заявками", - отметили в Ростехе.