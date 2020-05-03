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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: аэропорт Орли в Париже может открыться только осенью

Газета Les Echos напомнила, что во Франции рейсы выполняет практически только одна авиакомпания - Air France

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Парижский аэропорт Орли, закрытый для коммерческих перевозок с 31 марта в связи с распространением коронавируса, может открыться только осенью. Об этом в воскресенье сообщила газета Les Echos со ссылкой на собственные источники.

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Издание напоминает, что из всех французских компаний в настоящий момент рейсы выполняет практически только одна - Air France. По сведениям газеты, даже с учетом возобновления летом полетов других авиакомпаний мощностей аэропорта Руасси - Шарль де Голль должно хватить для обеспечения летнего трафика во Франции.

"Чтобы начать возвращаться к полноценной работе, необходимо дождаться открытия границ", - пояснил собеседник Les Echos.

Ранее генеральный директор Air France Бенджамин Смит высказал предположение, что компании потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться на прежний уровень объема перевозок.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. 8 апреля Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

По данным французских властей, из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24,7 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения в стране составляет около 131 тыс.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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