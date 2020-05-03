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Мантуров заявил, что российский автопром в 2020 году будет загружен на 100%

Глава Минпромторга также сообщил, что объем опережающих госзакупок автомобилей в мае-июле составит 33,5 тыс. машин

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Предприятия российского автопрома будут на 100% загружены производством общественного транспорта в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

"Могу с уверенностью сказать, что в 2020 году особенно по общественному транспорту, по автобусам разного класса загрузка будет стопроцентная", - сказал он.

Мантуров сообщил, что объем опережающих госзакупок автомобилей в мае-июле составит 33,5 тыс. машин.

"Мы предварительно в правительстве готовили и прорабатывали эту программу, связанную с поддержкой автопрома. Это касается и других государственных закупок, в общей сложности за май-июнь-июль должно быть реализовано порядка 33,5 тыс. автомобилей разных ведомств, организаций и, в том числе, компаний государственных и с государственным участием", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в качестве меры поддержки автопрома госорганы уже во втором квартале начнут закупки авто, запланированные на 2021 и 2022 гг.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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