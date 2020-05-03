Минпромторг сообщил, что Россия разрешила экспорт масок только в пределах стран ЕАЭС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок, разрешен только в пределах стран ЕАЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС), правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", - сообщили в министерстве.

В воскресенье было опубликовано постановление правительства, отменяющее введенный ранее временный запрет на вывоз ряда средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Как пояснил Минпромторг, позднее аналогичный запрет был введен на уровне ЕАЭС, таким образом в союзе была введена единая мера. В перечень продукции, которую нельзя было перемещать за пределы России, кроме масок входили одноразовые комбинезоны химической защиты, многоразовые противочумные костюмы, хирургические перчатки, вата, бинты, бахилы, дыхательное оборудование.

Запрет не распространялся на гуманитарную помощь, оказываемую Россией другим странам.