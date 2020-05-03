Отсрочку по арендным платежам могут получить 3,5 тыс. компаний Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Отсрочку по платежам за аренду госимущества в рамках поддержки бизнеса в период пандемии смогут получить 3,5 тыс. компаний Санкт-Петербурга, готовы к подписанию уже 60 дополнительных соглашений. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Евгения Елина.

"В целом отсрочка по платежам за аренду государственного имущества, предусмотренная первым пакетом поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге в условиях эпидемии COVID-19, может быть предоставлена по 3 500 договоров. Согласно предварительным оценкам, предприниматели получат отсрочку по арендной плате более чем на 700 млн рублей" - говорится в сообщении.

В апреле городской комитет имущественных отношений получил 1,5 тыс. заявлений и подготовил к подписанию 60 дополнительных соглашений к действующим договорам. Их подпишут в ближайшее время.

Первый пакет поддержки бизнеса предусматривает отсрочку и последующую беспроцентную рассрочку на внесение платы по договорам в отношении городской недвижимости. Эта мера относится ко всем арендаторам независимо от наличия их в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Обязательное условие - деятельность в сферах розничной непродовольственной торговли, включая нестационарные торговые объекты, стоматологии и красоты, оказания бытовых и социальных услуг, транспорта и перевозок, культуры, спорта, искусства, отдыха и развлечений, выставочной деятельности, образования и других.

Отсрочка по арендным платежам за использование городской недвижимости будет распространяться не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта 2020 года. С этой даты до окончания срока действия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 100%-м размере платы по договору за соответствующий период. В период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 года отсрочка распространяется на 50% платы по договору за соответствующий период, также предусмотрен ряд других льгот. Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.