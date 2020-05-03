{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Отсрочку по арендным платежам могут получить 3,5 тыс. компаний Петербурга

По предварительной оценке, бизнесменам города предоставят отсрочку по арендной плате на сумму более чем 700 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Отсрочку по платежам за аренду госимущества в рамках поддержки бизнеса в период пандемии смогут получить 3,5 тыс. компаний Санкт-Петербурга, готовы к подписанию уже 60 дополнительных соглашений. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Евгения Елина.

На эту тему
Нерабочие дни до 11 мая и новые меры поддержки бизнеса. Главное из выступления Путина

"В целом отсрочка по платежам за аренду государственного имущества, предусмотренная первым пакетом поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге в условиях эпидемии COVID-19, может быть предоставлена по 3 500 договоров. Согласно предварительным оценкам, предприниматели получат отсрочку по арендной плате более чем на 700 млн рублей" - говорится в сообщении.

В апреле городской комитет имущественных отношений получил 1,5 тыс. заявлений и подготовил к подписанию 60 дополнительных соглашений к действующим договорам. Их подпишут в ближайшее время.

Первый пакет поддержки бизнеса предусматривает отсрочку и последующую беспроцентную рассрочку на внесение платы по договорам в отношении городской недвижимости. Эта мера относится ко всем арендаторам независимо от наличия их в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Обязательное условие - деятельность в сферах розничной непродовольственной торговли, включая нестационарные торговые объекты, стоматологии и красоты, оказания бытовых и социальных услуг, транспорта и перевозок, культуры, спорта, искусства, отдыха и развлечений, выставочной деятельности, образования и других.

Отсрочка по арендным платежам за использование городской недвижимости будет распространяться не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта 2020 года. С этой даты до окончания срока действия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 100%-м размере платы по договору за соответствующий период. В период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 года отсрочка распространяется на 50% платы по договору за соответствующий период, также предусмотрен ряд других льгот. Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В "Аэрофлоте" сообщили, когда может состояться восстановление международного авиасообщения
Согласно прогнозам компании, восстановление международного сообщения может начаться в середине лета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС