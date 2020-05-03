Власти Зимбабве попросили помощь у МВФ и Всемирного банка из-за угрозы гиперинфляции

ПРЕТОРИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Зимбабве будет вынуждено прибегнуть к расширенной эмиссии денег в случае, если международное сообщество не окажет Хараре финансовую помощь. Об этом сообщила в воскресенье газета "Зимбабвеан" со ссылкой на письмо, направленное министром финансов и экономического планирования Зимбабве Мтули Нкубе ведущим международным финансовым организациям.

В послании содержится просьба предоставить Зимбабве финансовые средства, чтобы спасти страну от катастрофы, подчеркивает издание.

Одновременно Мтули Нкубе указывает, что инфляция в Зимбабве достигла 500%. Это может привести к гиперинфляции и тяжелому экономическому кризису, который скажется на соседних африканских странах, подчеркнул он. Министр предложил пересмотреть или аннулировать внешний долг Зимбабве для того, чтобы страна могла бороться с пандемией нового коронавируса.

Газета отмечает, что пока ни Международный валютный фонд, ни Всемирный банк не откликнулись на послание зимбабвийского министра.