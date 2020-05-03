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В "Аэрофлоте" сообщили, когда может состояться восстановление международного авиасообщения

Согласно прогнозам компании, восстановление международного сообщения может начаться в середине лета
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета. Такое мнение выразила официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

"Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета", - сказала она.

"Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", - добавила Спивакова.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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