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Роструд напомнил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае

Заработная плата за нерабочие дни с 6 по 8 мая выплачивается в обычном размере
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются работающим в эти дни гражданам так же, как и нерабочие дни в апреле: в одинарном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", - подчеркнули в Роструде.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что заработная плата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились. По словам главы Минтруда, в удаленном режиме сейчас работают около 10% россиян.

Период самоизоляции действует в РФ до 11 мая. Нерабочими объявлены 6, 7 и 8 мая. Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, согласно производственному календарю, являются праздничными выходными днями.

Как ранее напомнили ТАСС в Роструде, для тех, кто получает оклад, Трудовым кодексом РФ установлена гарантия, согласно которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты.

 

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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