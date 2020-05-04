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Кабмин утвердил правила возмещения банкам доходов по кредитам на строительство жилья

Также Минстрою поручено утвердить положение о межведомственной комиссии по возмещению этих выплат

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление об утверждении правил возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Согласно постановлению, Минстрою поручено направить акционерному обществу "ДОМ.РФ" средства федерального бюджета "в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя РФ как получателя средств федерального бюджета в 2020 году, в качестве вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", не увеличивающего его уставный капитал, на цели реализации мероприятий, предусмотренных правилами".

Кроме того, Минстрою поручено обеспечить внесение вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", "не увеличивающего его уставный капитал, в соответствии с договором (соглашением), заключенным между Минстроем РФ и акционерным обществом "ДОМ.РФ".

Кабмин также поручил Минстрою в течение 10 рабочих дней утвердить положение о межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства.

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