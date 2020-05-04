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Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

Он должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию

ВАРШАВА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Польши приступают к строительству газопровода Baltic Pipe, сообщил в понедельник президент страны Анджей Дуда, выступая с заявлением по телевидению.

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. Как подчеркнул польский лидер, непосредственно строительные работы начнутся в ближайшие дни.

"30 апреля компания Gaz-System (оператор польской сети газопроводов - прим. ТАСС) подписала контракт на реализацию этого проекта с фирмой Saipem Limited", - информировал Дуда, сообщив, что проект получил все необходимые разрешения. "Этот проект имеет большое значение для экономики Европы, энергетического суверенитета ЕС", - указал президент, подчеркнув, что поставляемый через эту магистраль газ Польша сможет пересылать позднее, в частности, на Украину.

Глава Gaz-System Томаш Стемпень в свою очередь указал, что стоимость всего проекта Baltic Pipe составляет "более €1,5 млрд". "Сам контракт, который мы подписали, - это около €280 млн", - добавил он.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.

Теги
ДанияПольшаДуда, Анджей
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