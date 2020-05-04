В ЦБ рассказали о снижении числа жалоб граждан на 13,3% в I квартале 2020 года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Количество жалоб граждан в Банк России на финансовые организации за первый квартал 2020 года снизилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 60,2 тыс. Однако из-за ситуации с пандемией к концу квартала число жалоб стало расти, сообщается в понедельник на сайте ЦБ РФ.

"В первые три месяца 2020 года в Банк России поступило 60,2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение наблюдалось практически по всем секторам финансового рынка, однако к концу квартала на фоне неблагоприятной экономической и эпидемиологической ситуации наметилась тенденция к росту числа поступающих жалоб, в первую очередь за счет кредитных организаций", - сообщает регулятор.

Также в сообщении говорится, что большинство жалоб за первый квартал текущего года пришлось на кредитные организации (64,2%, или 38,6 тыс. жалоб), что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество жалоб по вопросам потребительского кредитования уменьшилось на 2,1%, по ипотечному - выросло на 27,9%.

Увеличение числа жалоб на ипотечное кредитование ЦБ связывает с вопросами по реализации госпрограмм поддержки ипотечных заемщиков. "По проблемам реструктуризации задолженности и кредитных каникул за последнюю неделю марта поступило 514 жалоб. Банк России будет анализировать соотношение числа удовлетворенных требований граждан с числом отказов и в случае необходимости проводить надзорные встречи с кредитными организациями", - сообщает ЦБ.