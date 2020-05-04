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Глава МИД Армении заявил о важности вопроса о снижении цены на российский газ

"Газпром" является единственным поставщиком газа в Армению

ЕРЕВАН, 4 мая. /ТАСС/. Вопрос снижения тарифа на российский газ имеет важное значение для Армении, переговоры с Москвой в этом направлении продолжаются. Об этом в понедельник в ходе брифинга в парламенте заявил министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян.

"Вопрос газа для нас имеет чрезвычайно важное значение. Мы продолжим обсуждения с нашими российскими коллегами", - отметил глава внешнеполитического ведомства страны.

По словам Мнацаканяна, Армения и Россия имеют стратегические отношения и насыщенную двустороннюю повестку. "Конечно, есть и некоторые вопросы, которые мы обсуждаем в рамках наших стратегических отношений", - добавил он.

В конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса.

"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со 150 долларов до 165 долларов за 1 тыс. куб. м.

Теги
АрменияРоссия
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