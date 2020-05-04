Дворкович считает, что основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Принятые в РФ меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии достаточны, однако основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Такое мнение выразил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в опубликованном в понедельник интервью РБК .

"Я думаю, заявленных мер или достаточно, или почти достаточно. Главное - чтобы они заработали. Мы ожидаем, что в ближайшие недели все эти меры начнут реально работать, потому что пока еще не все заявленные механизмы на практике эффективно реализуются", - сказал он.

По словам Дворковича, основной период, когда российским компаниям понадобится помощь от государства, придется на июнь-июль. "По резидентам "Сколково" мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне - в июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям", - добавил он.

По мнению главы фонда "Сколково", кризис изменит модели поведения людей, компании станут более консервативными и менее рискованными, а экономика менее конкурентной. "Мы видим риск того, что будут создаваться экономические острова, то есть производство будет локализовываться чрезмерно, без учета эффективности, в рамках отдельных национальных границ, цепочки поставок будут разрываться", - считает Дворкович.