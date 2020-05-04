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Пандемия коронавируса нового типа

В США заявили, что прогнозировать сроки возобновления международных поездок пока рано

Министр финансов США Стивен Мнучин уточнил, что сейчас страна сосредоточена на том, чтобы восстановить экономику

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин считает преждевременным говорить о том, возобновятся ли международные поездки в нынешнем году. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью телеканалу Fox Business.

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"В данный момент об этом трудно судить, надеюсь, что со временем это произойдет. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы восстановить нашу экономику. Те представители бизнеса, которым необходимо совершать международные поездки, будут делать это в ограниченных масштабах, но сейчас подходящее время для того, чтобы люди лучше узнали Америку", - сказал Мнучин, добавив, что он "и сам бы хотел отправиться в поездку".

"Президент США Дональд Трамп изучает вопрос о том, как стимулировать туризм и мы хотим, чтобы люди совершали поездки в условиях безопасности и по мере того, как будет восстанавливаться экономическая активность, потребность в поездках будет возрастать", - заявил министр финансов США.

По данным телекомпании CNN, в связи с пандемией число пассажирских рейсов в США сократилось примерно на 80%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 67,6 тыс. человек.

Теги
СШАМнучин, СтивенПандемия коронавируса нового типа
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