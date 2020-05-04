Минпромторг рассматривает различные варианты оказания дополнительной помощи легпрому РФ

"Мы сейчас собираем предложения от представителей отрасли и от отраслевых ассоциаций, чтобы подготовиться полноценно к совещанию у президента, чтобы мы понимали, что еще требуется дополнительно для наших предприятий", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас легкая промышленность, как и другие отрасли, могут рассчитывать на средства Фонда развития промышленности. Также продолжают работать программы поддержки, которые формировались и функционируют в течение последних пяти лет.

"В частности, под коронавирус была отдельная программа сформирована: 10 миллиардов было выделено изначально, они были полностью выбраны, предоставлены в том числе оборотные займы. Это было впервые применено. И еще: буквально на прошлой неделе правительство выделило еще 10 миллиардов под отдельную программу ковидовскую и еще 5 [млрд] - на возобновление ресурсов под инвестиции, под импортозамещение, включая в том числе предприятия легпрома", - напомнил Мантуров.

Глава министерства также отметил, что пока легкая промышленность не включена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей."Что касается предприятий, которые наиболее пострадавшие, пока этого, слава богу, не случилось. Предприятия в основном все работают", - уточнил он. При этом часть предприятий легпрома включена в системообразующие, что дает им возможность оперативно получать господдержку.