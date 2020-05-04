WSJ: General Electric сокращает на 13 тыс. персонал заводов по изготовлению авиадвигателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Американская корпорация General Electric уволит 13 тыс. сотрудников, занятых на предприятиях по изготовлению авиадвигателей. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на меморандум, направленный руководством компании сотрудникам.

В нем, в частности, отмечается, что компания намерена в ближайшие месяцы сократить на 25% численность персонала на предприятиях, выпускающих авиадвигатели для корпораций Boeing и Airbus SE в связи с тем, что в апреле число запросов на установки новых авиадвигателей сократилось на 45%. Как напомнила в этой связи газета, на предприятиях занято в общей сложности 52 тыс. человек и объявленные руководством корпорации меры являются частью плана сократить расходы на $1 млрд в связи с резким сокращением объема пассажирских авиаперевозок.

В марте, отметила The Wall Street Journal, корпорация The Wall Street Journal объявляла о сокращении на 10% числа занятых на предприятиях по изготовлению авиадвигателей.

По данным телекомпании CNN, в связи с пандемией число пассажирских рейсов в США сократилось примерно на 80%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,16 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 67,7 тыс. человек.