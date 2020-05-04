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Пандемия коронавируса нового типа

Производство респираторов в России выросло до 470 тыс. в сутки

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, наращивание объемов производства продолжится

РЖЕВ, Тверская область, 4 мая. /ТАСС/. Общий объем производства респираторов в России увеличился до 470 тыс. штук в сутки, сообщил в понедельник журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"На сегодняшний день общий объем уже составляет более 470 тыс. респираторов в сутки. И мы рассчитываем, что наращивание объемов производства продолжится", - сказал министр, находящийся с рабочей поездкой на предприятии "Электромеханика".

Мантуров также подчеркнул, что в понедельник на "Кимрской фабрике им. Горького" (Тверская область) было запущено производство медицинских респираторов "Лепесток", "СПИРО-403". На наладку нового производства Минпромторг выделил предприятию 81 млн рублей.

По данным на 20 апреля, объем производства респираторов составлял до 280 тыс. в сутки. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации, в мае в РФ из Китая будет завезено 2,6 млн дополнительных респираторов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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