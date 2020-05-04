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Пандемия коронавируса нового типа

ВБ выделит странам по всему миру до $160 млрд на борьбу с пандемией коронавируса

Деньги будут выделены в течение следующих 15 месяцев

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) в течение следующих 15 месяцев выделит странам по всему миру до $160 млрд на борьбу с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении пресс-службы ВБ.

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"Мы способствуем расширению эпидемиологического надзора, повышению качества медицинских программ, а также помогаем частному сектору продолжать функционировать и сохранять рабочие места. В течение следующих 15 месяцев мы предоставим до $160 млрд в качестве финансовой поддержки, чтобы помочь странам в защите бедных и уязвимых категорий населения, оказать содействие компаниям и ускорить темпы восстановления экономики", - отметили в организации.

Объем поддержки странам Европы и Центральной Азии со стороны ВБ в борьбе с распространением нового коронавируса уже превысил $1,4 млрд. "К настоящему времени на цели оказания странам Европы и Центральной Азии помощи в смягчении последствий пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 Всемирный банк направил более $1,4 млрд. Со 2 апреля 2020 года было одобрено выделение около $490 млн в рамках проектов чрезвычайного реагирования. Кроме того, на поддержку мер реагирования на COVID-19, которые принимаются в странах, в рамках текущих проектов и кредитов (включая дополнительное финансирование) перераспределяются, используются или предоставляются средства в сумме, достигающей $925 млн", - отмечается в документе.

ВБ подчеркивает, что данные средства предназначены для "закупки медицинского оборудования, включая тест-системы, респираторы и аппараты искусственной вентиляции легких, а также для укрепления потенциала систем здравоохранения, в том числе для подготовки медицинского персонала и оказания социальной поддержки наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим от COVID-19".

Вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Распространение инфекции привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно прогнозам МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

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