Индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на опасения по поводу противоречий между США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом ключевых индексов, несмотря на опасения участников рынка по поводу возможности усиления торговых противоречий между США и Китаем. Соответствующие данные приводятся в понедельник на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 26,07 пункта (0,11%) и установился на отметке 23 749,76 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 12,03 пункта (0,42%) и оказался на отметке 2 842,74 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 105,77 пункта (1,23%), до отметки 8 710,72 пункта. При открытии торгов индексы потеряли до 0,8% на фоне возможного обострения противоречий США и КНР, однако выправились по ходу торговой сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию торгов выросла на 8,13% ($1,6) и составляла $21,29.

Телекомпания CNBC приводит мнение экспертов, которые отмечают, что ситуация на международной арене будет продолжать оказывать влияние на рынки. "Мы ожидаем сохранения волатильности, поскольку рынки пытаются найти баланс между заявлениями о снятии санитарных ограничений, [введенных в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса], данных о разработке лекарства и вакцины, экономических сводок, новостей о развитии пандемии и изменениях на политической арене", - указал инвестиционный аналитик компании UBS Global Wealth Management Марк Хефеле.