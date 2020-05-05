Закон о продлении иностранцами патента на работу без выезда из России вступил в силу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Закон, который позволяет иностранным гражданам, работающим в России на основании патента, многократно продлевать его, не покидая страну, вступил во вторник в силу. Он касается иностранцев, прибывших в РФ в безвизовом порядке.

Ранее согласно действующему законодательству, патент выдавался иностранному гражданину на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления. Таким образом, указанная категория иностранцев могла осуществлять трудовую деятельность на территории России без выезда в течение двух лет. Теперь закон исключает норму, разрешающую иностранцу обратиться за переоформлением патента только один раз.

Такая инициатива разработана в связи с принятыми правительством РФ мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Данный подход позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ, а работодателям - на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран", - отмечал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

В свою очередь первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев пояснял, что закон разработан в том числе для противодействия распространению коронавируса и создания механизмов обеспечения безопасности страны в условиях пандемии. "Закон исключает положение, ограничивающее число обращений для переоформления патента, и предоставляет иностранным гражданам, прибывшим в РФ в безвизовом порядке и осуществляющим работу на основании патента, возможность неоднократно переоформлять его без выезда из России", - сказал он.

Законопроект о продлении иностранцами патента на работу без выезда из РФ был принят Госдумой 17 апреля сразу во втором и третьем чтении. В тот же день закон был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации. 24 апреля его подписал президент России Владимир Путин.