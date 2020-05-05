Минфин США во втором квартале планирует разместить облигации объемом $3 трлн

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США за второй квартал года планирует разместить облигации для частных инвесторов общим объемом почти $3 трлн для покрытия расходов на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"В квартал с апреля по июнь 2020 года казначейство рассчитывает занять $2 999 млрд в виде рыночных долговых обязательств для частных инвесторов, исходя из того, что баланс наличности на конец июня будет составлять $800 млрд", - говорится в сообщении. В нем поясняется, что на увеличение займа повлияли последствия пандемии, "включая расходы по новому закону о помощи частным лицам и бизнесу, изменения в налоговых поступлениях, в частности отсрочки для частных лиц и бизнеса с апреля по июнь".

В период с июля по сентябрь планируется разместить таких ценных бумаг еще на $677 млрд при предполагаемом балансе на конец сентября в $800 млрд. Для сравнения, в 2019 году за 12 месяцев займы Минфина составили $1,28 трлн.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.