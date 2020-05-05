Япония выделит более $800 млн на разработку вакцины от коронавируса

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны намерено выделить более $800 млн на разработку вакцины против нового коронавируса. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK .

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

Около $234 млн из этих средств будут направлены Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и другим международным организациям, занимающимся разработкой вакцины. "Для угрозы заражения границы не существуют. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы преодолеть этот кризис", - приводит NHK слова главы правительства.

4 мая телеканал сообщил, что правительство Японии намерено в мае разрешить использование препарата от гриппа "Фавипиравир" (или "Авиган") для лечения пациентов с новым коронавирусом. По данным NHK, премьер поручил министерству здравоохранения, труда и благосостояния ускорить проведение соответствующих процедур.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., при этом 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 563 летальных исхода.